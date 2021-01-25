Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol'da Bugün 25 Ocak 2021 ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen programda aldatılan, dolandırılan, yakınları kaybolan binlerce mağdur kişinin hikayesi ekrana geliyor. Mağdurların hikayelerini ekrana taşıyan, yardım eden ve söz konusu gündemlerin arka planını titizlikle araştıran Esra Erol, programının yanı sıra yardım kampanyaları ile de adından sık sık söz ettiriyor.

Esra Erol 22 Ocak Günü Gündemleri Nelerdi?

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni geçen haftanın son yayını ile 22 ocak günü ekrana geldi. Programın yayınlanan son bölümünde yine birden çok çarpıcı olay ekrana taşındı. Kayıp olaylarının ekrana geldiği 22 ocak bölümünde kocasının esir tutulduğunu iddia eden Cemile hanım ve kızı ekrana damgasını vurdu. Programın yayınlanan son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Esra Erol’un ekrana gelen son bölümünde Bahar ve İslam Mücahit yüzleşmesi devam etti. İslam Mücahit’in yaptıkları izleyenleri çileden çıkardı. Evlenmek isteyen Bahar’ı reddeden İslam Mücahit herkesten tepki topladı. Programın diğer gündemi ise 1.5 yıldır kayıp Rabia’nın ailesi oldu. Aile kızlarının üniversitedeki hocaları Kadir Argun’un peşinden gittiğini ve 1.5 yıldır haber alamadıklarını iddia ediyor. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de eşi Ramazan Çetinkaya’nın Gülçin Hatice ve Sakıp Demir çifti tarafından zorla tutulduğunu iddia eden Cemile hanım oldu. Kocasını zorla ellerinde tuttuklarını iddia eden Cemile hanımın isyanı milyonları şaşırttı.

Esra Erol 25 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol geçen hafta ekrana gelen son bölümünden sonra bugün yaşanacaklar merak konusu oldu. Programda bugün kayıp Rabia ve kocasının kaçırıldığını iddia eden Cemile hanım gündem olmaya devam edecek. Esra Erol yeni bölümü ile bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.