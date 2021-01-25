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- 25 Oca 2021 - 22:04

MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.
# anıtkabir, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), twitter

25 Oca 2021 - 22:04 AA Ankara- Kültür - Sanat

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