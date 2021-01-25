MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.
Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.
25 Oca 2021 - 22:04 AA Ankara- Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.