Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. Bölüm Full İzle! 26 Ocak 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. Bölüm İzle! TIKLAYINIZ.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sanem Çelik gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Çakırbeyli ailesinin ve dostlarının amansız mücadelesi anlatılıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 179. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçen hafta 179. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Çakırbeyli ailesinin çınarı Hayriye’nin ölümü herkeste şok etkisi yaratırken, Doğan Baba’nın dönüşü ise dengeleri değiştirir. Dizi son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekrana gelen son bölümünde Hızır Çakırbeyli yakın dostu Tipi’nin hayatını kurtarmak için mücadele ederken aldığı bir haber ile yıkılır. Hayriye Çakırbeyli’nin ölümü tüm aileyi yıkmakla beraber en çok Hızır’ı etkiler. Annesinin ölümü ile büyük bir boşluğa düşen Hızır , diğer yandan ise içlerindeki hain olduğunu anladığı Ebru’yu öldürmekle uğraşmaktadır. Bu sırada Ebru da bağlı bulunduğu şebekeden Hızır’ı öldürmek için izin ister. Tüm bunlar yaşanırken masada yaptığı hamleler ise Çakırbeyli ailesini ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar ise beklenmedik bir olay ile karşı karşıya gelir. Doğan Baba’nın geri dönüşü ile güçlerini kaybederler. Yeni dengede ise Alparslan’ın eli güçlenmeye başlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 180. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ebru’nun öldüğünün anlaşıldığı yeni bölüm fragmanında Korkmazların ise masadaki işleri karıştırmak için Façalılara bir oyun düzenlemesi dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de.