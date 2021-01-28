Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol'da Bugün 28 Ocak 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen reliaty programda savrulan hayatlar ve akıl almaz olaylar ekrana geliyor. Aldatılan, dolandırılan, yakınları kaybolan vb. birçok mağdur kişinin hikayesinin ekrana geldiği programda konuşulan gündemler şaşkınlık yaratıyor. Çarpıcı gelişmeler ile izleyenleri ekrana çeken programın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Esra Erol 27 Ocak Bölümünde Neler Yaşandı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Esra Erol dün ekrana gelen bölümü ile yine birçok farklı gündemi ekrana taşıdı. Evli bir adamla beraber yaşamaya başlayan Nilüfer’in anlattıkları şaşkınlık yaratırken, Rabia ve ailesinin yüzleşmesinde de ikinci perde ekrana geldi. Programın dün ekrana gelen bölümü yine ilgi ile izlendi.

Esra Erol’un dün yayınlanan bölümünde Rabia annesi ve kız kardeşi ile yeniden karşı karşıya geldi. Yıllar sonra büyük buluşma yaşayan aile hasret giderirken, Rabia’yı ailesinden kopardığı iddia edilen Kadir de canlı yayına katıldı. Yaşananlar izleyenleri şaşırttı. Annesinin isyan ederek programa katıldığı Nilüfer canlı yayında anlattıkları ile şaşkınlık yarattı. Sevgilisi Salih ve eşi ile aynı evde yaşadığını itiraf eden Nilüfer, izleyenlerden tepki topladı. Programda konuşulan diğer gündem ise markete gidiyorum diye evden çıkan ve geri dönemeyen Meltem oldu. Esra Erol 20 yaşındaki Kadriye’in annesini buldu. Naciye hanımın kızı Kadriye’yi kabul edip etmeyeceği ise merak edildi.

Esra Erol 28 Ocak Bölümünde Hangi Gündemler Konuşulacak?

Esra Erol’un dün ekrana getirdiği çarpıcı olayların ardından programın bugün erkana gelecek bölümünde nelerin konuşulacağı merak konusu oldu. Nilüfer’in yeniden yaşadıklarını anlatacağı ve annesi ile yüzleşeceği bölümde Rabia’nın ailesinden neden koparıldığı da konuşulacak. Esra Erol yeni bölümü ile bugün 16.20’de ATV’de.