Bodrum ve Milas'a kar yağdı
Milas ilçesinde de yıllar sonra kar yağması nedeniyle Labranda Antik Kenti beyaza büründü.
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bodrum ilçe merkezinde uzun süre sonra kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlar evlerinden cadde ve sokaklara çıktı.
Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar kartopu oynadı, fotoğraf çektirdi. Bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Milas ilçesinde de yıllar sonra kar yağması nedeniyle Labranda Antik Kenti beyaza büründü. Antik kente gelenler, tarihi eserlerin önünde fotoğraf çektirdi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kar yağışının ilçede alışılmadık görüntüler sunduğunu söyledi. Tokat, ilçedeki antik kentin beyaz örtüyle buluşmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.