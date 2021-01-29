Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelliye yenisi hediye edildi

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 18 yaşındaki bedensel engelli Murat Karakuş, 27 Aralık'ta akülü tekerlekli sandalyesinin çalınması üzerine sosyal medya hesabından olayı duyurdu.

Bunu öğrenen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Karakuş'a akülü tekerlekli sandalye alıp hediye etti.

Karakuş, kısa sürede sesini duyurabildiği için sevindiğini, hayırsevere de minnet duyduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalyesi çalındığı için yaklaşık 1 ay her yere sürünerek gittiğini anlatan Karakuş, "3 tane vicdansız benim hayatım olan, ayaklarım olan tekerlekli sandalyemi 100 liraya hurdacıya satmışlar. Benim ayaklarımı, benim yaşama sebebimi 100 liraya satıyorlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

Karakuş, olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben sadece hırsızların ceza almasını istiyorum. Zaten akülü arabam da oldu, başka da bir isteğim yoktu. Ben bir aydır yerde sürünüyorum. Yetkililere yalvarıyorum, keşke sadece ayaklarımı alsaydılar, benim yaşama sevincimi her şeyimi elimden aldılar. İyi bir ceza alsınlar ki değil bir engellinin yanına, bir bastonlunun bile yanına yaklaşmasınlar. İçim yanıyor, yaklaşık bir hafta hastanede yattım. Stresten göbek bağımda bezeler çıkmaya başladı. Benim hayalim hakim ya da savcı olmak, bu tarz insanlara gereken cezayı vermek."