Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Orman varlığı bakımından zengin bir ilçe olan Tavşanlı'da yüksek kesimler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.Ormanda yaban hayatı çeşitliliğinin de bulunduğunu belirten Keskin, “Yaylacık Ormanı harika göletleri, ağaç türleri ve yaban hayatıyla, yılkı atları ile muhteşem bir alan. Tamamıyla doğal." dedi.
Keskin, göletlerin de bulunduğu ormanda, kar yağdığında çok güzel manzaralar oluştuğunu ifade etti.
31 Oca 2021 - 14:29 AA Kütahya- Gezi Rehberi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.