Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 Oca 2021 - 15:29

Şehit madencilerin isimleri "kömür kent"in takımının taraftar formasında yaşayacak

Zonguldak Kömürspor, grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isminin yer aldığı formayı hazırladığı kliple tanıttı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Zonguldak Kömürspor, grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isminin yer aldığı formayı hazırladığı kliple tanıttı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivert takım, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerinin isimlerini yaşatmak amacıyla taraftar forması hazırladı.

Formanın tanıtımı için oluşturulan klipte, faciada hayatını kaybeden bir madencinin evinden son kez çıkması, çocuklarının evinin önünde kırmızı-lacivert formayla futbol oynaması ve o döneme ait arşiv görüntüleri yer alıyor.

Klip, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
# forma, klip, Madenci, zonguldak, Zonguldak Kömürspor, türkiye, mücadele

31 Oca 2021 - 15:29 AA Zonguldak- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı mask
Kütahya'daki Yaylacık Ormanı beyaz örtüyle kaplandı
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor mask
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor mask
Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı mask
Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı
Sivas'ta tipide mahsur kalan 7 kişiyi karla mücadele ekipleri ve jandarma kurtardı mask
Sivas'ta tipide mahsur kalan 7 kişiyi karla mücadele ekipleri ve jandarma kurtardı
Erol Bulut: "Üç puan aldığımız için mutluyuz” mask
Erol Bulut: "Üç puan aldığımız için mutluyuz”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL