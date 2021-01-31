Şehit madencilerin isimleri "kömür kent"in takımının taraftar formasında yaşayacak
Zonguldak Kömürspor, grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isminin yer aldığı formayı hazırladığı kliple tanıttı.
Zonguldak Kömürspor, grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isminin yer aldığı formayı hazırladığı kliple tanıttı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivert takım, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerinin isimlerini yaşatmak amacıyla taraftar forması hazırladı.
Formanın tanıtımı için oluşturulan klipte, faciada hayatını kaybeden bir madencinin evinden son kez çıkması, çocuklarının evinin önünde kırmızı-lacivert formayla futbol oynaması ve o döneme ait arşiv görüntüleri yer alıyor.
Klip, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.