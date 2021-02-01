Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 1 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah STAR Canlı İZLE TIKLAYINIZ

Ünlü popçu Demet Akalın ve yakın arkadaşı Alişan’ın başarılı sunumları ile ekrana gelen sabah programında astrolojiden sağlığa, mutfaktan magazine ve gündem konularına kadar birçok farklı konu ele alınıyor. Haftanın hergünü birbirinden ünlü isimlerin konuk olarak yer aldığı programda hem sohbetler ediliyor hem de müzik şöleni yaşanıyor. Sabah saatlerine eğlenerek ve mutlu başlamak isteyen herkesin ilgi ile takip ettiği program izleyenlerden tam not almaya devam ediyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 29 Ocakta Neler Yaşandı?

STAR TV ekranlarının ilgi ile izlenen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah geçen haftanın son yayını ile 29 ocak günü ekrana geldi. Yine birçok konuda uzman isimlerin bilgiler verdiği 29 ocak programında müzik ziyafeti yaşandı. Program geçen haftanın son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının geçen haftaki konukları arasında yer alan Prof. Dr. Kadir Demir ve Dr. Murat Kınıkoğlu sağlıklı yaşam konusunu tartıştı. İki uzman ismin karşı karşıya geldiği programda beslenme konusuna dair birçok püf nokta paylaşıldı. Programın diğer konuğu ise Numeroloji Uzmanı Şebnem Ekşib oldu. Şansa dair birçok aktarım yaptı. 29 ocak programının diğer konuğu ise Şef Cevdet Sarısoy oldu. En lezzetli Karadeniz yemeklerinin tarifini verdi.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 1 Şubat Konukları Kim Olacak?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının bugünkü konukları Solmaz Çiroz ve Prof. Dr. Nejat Altınbaş olacak. Program saat 09.45’te canlı yayın ile ekrana gelecek.