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- 01 Şub 2021 - 10:41

Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 1 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!

Beyaz TV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Söylemezsem Olmaz yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. İlgi ile takip edilen magazin programı skandal gelişmeleri ekrana taşıyor. Yayınlana her bölümü ile ekrana damgasını vuran magazin programının yeni bölümleri izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Söylemezsem Olmaz programı hafta içi hergün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Ali Kurt
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Söylemezsem Olmaz Beyaz TV Canlı İzle TIKLAYINIZ

Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’nun sunumu ile ekrana gelen magazin programında her bölüm çarpıcı gündemler ekrana geliyor. Magazin dünyasının en dikkat çeken olaylarının seyirci ile buluştuğu programda, Arto’nun cesur yorumları dikkat çekiyor. Magazin dünyasının sevilen isimlerinin konuk olduğu ve merak edilenleri anlattığı programda sunucular, konukları zorlu sorular ile köşeye sıkıştırıyor. İlgi ile izlenen programda gündemin en dikkat çeken olayları sunucular tarafından yorumlanıyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 29 Ocakta Neler Konuşuldu?

Magazin severlerin en çok izlediği gündüz kuşağı programlarından Söylemezsem Olmaz son bölümü ile 29 ocak günü ekrana geldi. Hafta sonuna girmeden önce magazin dünyasında yaşanan en skandal olaylar ve çarpıcı gelişmeler izleyenlerle buluştu. Programda birçok farklı konu konuşulurken şarkıcı Hatice ise konuk oldu.

Söylemezsem Olmaz programının ekrana gelen son bölümüne konuk olan şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı ile ilişkileri hakkında bilinemeyenleri anlattı. Selin Ciğerci ile yaşadığı polemik hakkında da konuşan ünlü isim Arto’dan gelen cesur sorular karşısında köşeye sıkıştı. Programda hastane çıkışı görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti de gündem oldu. Fahriye Evcen’in hamile olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Öte yandan Tanju Çolak canlı yayına bağlanarak restoranda çekilen görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Söylemezsem Olmaz 1 Şubat Programı Gündemleri Neler?

Söylemezsem Olmaz programı 2 günlük aranın ardından hafta sonu yaşanan en çarpıcı magazin gündemleri ile bugün ekrana gelecek. İlgi ile izlenen programa bugün konuk olacak ünlü isimler ise merak ediliyor. Program bugün saat 13.14’te Beyaz TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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01 Şub 2021 - 10:41 - Yaşam

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