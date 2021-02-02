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- 02 Şub 2021 - 11:08

Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!

Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı yepyeni gündemler ile ekrana geliyor. Üçlü hem gündemdeki çarpıcı magazin olaylarını ekrana getiriyor hem de magazin gündemlerini yorumluyor.

Ali Kurt
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Söylemezsem Olmaz Beyaz Tv Canlı İzle TIKLAYINIZ

Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı yepyeni gündemler ile ekrana geliyor. Yayınlandığı hergün ilgi ile izlenen programa hafta boyunca magazin gündeminin nabzı tutuluyor. Sanat camiasının popüler isimleri ile ilgili en çarpıcı gelişmelerin ekrana taşındığı program izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz aylarda yayın saati değişen Söylemezsem Olmaz programı hafta içi hergün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Birbirinden çarpıcı magazin gündemlerinin ekrana geldiği Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu Bircan Bali, Arta ve Seren Serengil üstleniyor. Üçlü hem gündemdeki çarpıcı magazin olaylarını ekrana getiriyor hem de magazin gündemlerini yorumluyor. İlgi ile izlenen programda sunucuların cesur yorumları dikkat çekerken, ekrana gelen skandal gelişmeler de ilgi ile izleniyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 1 Şubat Günü Neler Konuşuldu?

Ekranların en çok izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz yeni haftanın ilk yayını ile dün ekrana geldi. Haftanın ilk gününde hafta sonu yaşanan magazin gündemlerinin izleyenlere aktarıldığı programda birçok ünlü isim konuşuldu.

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünde İbo Show programının çok konuşulan son bölümü ekrana geldi. Programın ekrana gelen son bölümünde dansöz Didem’in dans ettiği sırada Bülent Serttaş’ın izlememesi, sağa sola bakması sosyal medyada gündem olmuştu. Programa canlı yayın ile bağlanan Didem yaşananları anlattı. Programda geçen senenin bomba ilişkisi Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya konuşuldu. Olaylı şekilde ayrılan ikilinin yeniden barışıp barışmadıkları merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Bergüzer Korel’in de sosyal medyada reklam yapanları eleştirmesinin ardından kendisinin reklam yapması çarpıcı gündemlerden biri oldu. Ünlü isim eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunların yanı sıra birçok skandalın da ekrana geldiği Söylemezsem Olmaz programı yine ilgi ile izlendi.

Söylemezsem Olmaz Programı 2 Şubat Bölümünde Neler Olacak?

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı Söylemezsem Olmaz haftanın ikinci bölümü ile bugün ekrana gelecek. İlgi ile izlenen programda yine birbirinden çarpıcı gündemler ele alınacak, magazinin nabzı tutulacak. Program bugün 13.15’te ekranlarda olacak.

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02 Şub 2021 - 11:08 - Yaşam

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