Ankara Keçiören'de TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara neden oldu
angından etkilenen vatandaşlara ilk müdahale 112 Acil Servis ekibince yapıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki TOKİ bloklarında çıkan yangın hasara yol açtı. Yeşiltepe Mahallesi Kızılçam Sokak'taki TOKİ bloklarının kot katlarındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dairede ve binada oturanlar tahliye edildi, olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi.
Yangından etkilenen vatandaşlara ilk müdahale 112 Acil Servis ekibince yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu dairede büyük hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.