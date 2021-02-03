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- 03 Şub 2021 - 12:28

Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!

Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz 13.15'te seyircisiyle buluşacak. Söylemezsem Olmaz tek parça 3 şubat izle!

Emre Okur
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Söylemezsen Olmaz 3 Şubat 2021 Beyaz TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz magazin dünyasının en çarpıcı gündemlerini ekrana taşımaya devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana magazin severlerin en çok takip ettiği program olan Söylemezsem Olmaz ünlüler dünyasında yaşanan skandal gelişmeleri izleyenlerle buluşturuyor. Program hafta içi hergün saat 13.15’te izleyenleri ile buluşuyor.

Türkiye’nin en çok izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunumu ile ekrana geliyor. Yayınlanan hergün magazin dünyasının popüler isimlerinin konuk olarak ağırlandığı programda sunucuların cesur yorumları dikkat çekiyor. Ünlü konuklar özel hayatları ile ilgili merak edilenleri anlatırken Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali skandal gündemleri sunuyor ve yorumluyor. Hem eğlenceli hem de çarpıcı gündemleri ile program büyük beğeni topluyor.

Söylemezsem Olmaz 2 Şubatta Neler Konuşuldu?

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programında magazin dünyasının en çarpıcı ve en çok konuşulan gündemleri ekrana geliyor. Programın dün yayınlanan bölümünde yine skandal gelişmeler ekrana geldi.

Söylemezsem Olmaz programının dün yayınlanan bölümüne konuk olması beklenen ünlü sanatçı Mahmur Tuncer ani bir sağlık sorunu yaşadı. Tansiyon problemi ile hastaneye kaldırılan türkücünün eşi Işıl Tuncer Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak ünlü türkücünün sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Programda geçen yılın çarpıcı ilişkisi Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı konuşuldu. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’ın gönderisini neden beğendiğini açıkladı. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz hakkında sorulan diğer sorulara ise kaçamak cevaplar verdi. Programın dün ekrana gelen bölümünde magazin dünyasında yaşanan birçok farklı olay ekrana taşındı.

Söylemezsem Olmaz 3 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Söylemezsem Olmaz programının dün yayınlanan bölümünün ardından yeni bölüm merakla beklenmeye başladı. İlgi ile takip edilen programın bugün ekrana gelecek bölümünde yine magazin dünyasının nabzı tutulacak. Çarpıcı gündemlerin ve skandal olayların yorumlanacağı 3 şubat programı bugün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında seyircisi ile yeniden buluşacak.

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03 Şub 2021 - 12:28 - Dizi Fragmanları

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