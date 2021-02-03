Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da yapılacak
5-7 Şubat'taki şampiyonada milli takım sporcuları da belirlenecek
Yamaç paraşütü milli takım sporcularının da belirleneceği, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 23 ilden 100 sporcunun katılımıyla Adana'da gerçekleştirilecek.
Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 5-7 Şubat'ta gerçekleşecek olan şampiyonada yarışmacılar, Seyhan Baraj Gölü'nün eşsiz manzarasında kıyasıya mücadele edecek.
Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın ilk defa Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını söyledi.
Şampiyona için 70 ilden 500 sporcunun başvuruda bulunduğunu aktaran Akkaya, etkinliğe katılacak 23 ilden 100 sporcunun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından özenle seçildiğini kaydetti.
Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda ilk 30'a giren sporcuların, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na direk katılma hakkı kazandığını ifade eden Akkaya, etkinlikte yarışanlar kadar izleyenlerin de adrenalin dolu anlar geçireceğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.