Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Şub 2021 - 13:15

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da yapılacak

5-7 Şubat'taki şampiyonada milli takım sporcuları da belirlenecek

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yamaç paraşütü milli takım sporcularının da belirleneceği, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 23 ilden 100 sporcunun katılımıyla Adana'da gerçekleştirilecek.

Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 5-7 Şubat'ta gerçekleşecek olan şampiyonada yarışmacılar, Seyhan Baraj Gölü'nün eşsiz manzarasında kıyasıya mücadele edecek.

Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın ilk defa Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

Şampiyona için 70 ilden 500 sporcunun başvuruda bulunduğunu aktaran Akkaya, etkinliğe katılacak 23 ilden 100 sporcunun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından özenle seçildiğini kaydetti.

Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda ilk 30'a giren sporcuların, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na direk katılma hakkı kazandığını ifade eden Akkaya, etkinlikte yarışanlar kadar izleyenlerin de adrenalin dolu anlar geçireceğini söyledi.​​​​​​​
# adana, hedef, paraşütü, şampiyonası, yamaç, mücadele, türkiye, baraj

03 Şub 2021 - 13:15 AA Adana- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da yapılacak mask
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Adana'da yapılacak
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 632. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 632. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 147. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 147. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
MEB lise öğrencilerine yönelik 15 bin soruluk "Mobil Soru Bankası" uygulaması hazırladı mask
MEB lise öğrencilerine yönelik 15 bin soruluk "Mobil Soru Bankası" uygulaması hazırladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL