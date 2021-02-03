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- 03 Şub 2021 - 22:58

Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler: "Tek tesellimiz can kaybı olmaması"

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pelitli Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak sprey parfümlerin imhası sırasında yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülebilen yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Patlamanın etkisiyle parfüm kutularından bazıları yandaki işletmenin bahçesine düştü.

Yangında yaralanan iki çalışan ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada çalışan insanlar var. Allah yardımcıları olsun. Bu aşamadan sonra onlara nasıl yardımcı olabiliriz, ona bakacağız. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Herkese geçmiş olsun." dedi.

# fabrika, itfaiye, Kocaeli, yangın, başladı, sağlık

03 Şub 2021 - 22:58 AA Kocaeli- Asayiş

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