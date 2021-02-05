Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Şub 2021 - 13:05

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da bugün farklı gelişmeleri ile ekranlarda olacak. Esra Erol'da saat 16..20'de ekranlarda.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Esra Erol'da 5 Şubat 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol çarpıcı gelişmeleri ekrana taşıyor. Dağılan ailelerin, savrulup giden hayatların ekrana geldiği yapım ilgi ile takip ediliyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen programda kayıplar aranıyor, dağılmış aileler bir araya getiriliyor, dolandırıcılık ve aldatılma olayları ele alınıyor. Birçok mağdura yardım edilen yapımda Esra Erol ve ekibi titizlikle çalışıyor. Sevilen programın yeni bölümleri hergün merakla takip ediliyor.

Esra Erol 4 Şubatta Neler Yaşandı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından Esra Erol dün ekrana gelen bölümü ile yine birçok çarpıcı gündemi ele aldı. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine yüzleşmeler ve buluşmalar yaşandı.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Mevla ve Salih ilişkisinde son perde ekrana geldi. Yaşananlardan sonra Salih’i affedip etmeyeceği merakla beklenen Mevla son kararını açıkladı. Mevla ve Salih’in barışması durumunda Nilüfer’in ne yapacağı ise merak konusu olmaya devam etti. Programda Büşranur annesi ile yüzleşme yaşadı. Annesi ile yeniden eve dönüp dönmeyeceği merak edilen Büşrenur karar vermek için zaman istedi. Programa 4 yaşındaki kızının eski kocası Barış tarafından kaçırılması ile katılan Fatma yeni gelişmelerle sevinç yaşadı. Barış 4 yaşındaki kızlarını annesine vermeyi kabul etti. Programın dün yayınlanan bölümünde dikkat çeken gündemlerden biri de 19 yaşındaki Arife oldu. Evli olan Ersin’e kaçan Arife’nin annesi ve babası programda isyan etti. Aile Arife’nin geri dönmesini istiyor.

Esra Erol 5 Şubat Bölümünde Hangi Gündemler Konuşulacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün yaşanacaklar merak konusu oldu. Esra Erol’un haftanın son programı ile ekrana gelecek 5 şubat bölümünde Mevla son kararını verecek. Esra Erol ve ekibi ise 19 yaşındaki Arife ile ilgili yaşanan gelişmeleri izleyenlerle paylaşacak. Program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

# esra erol programı, esra erol bugün yaşananlar, esra erol son bölüm izle youtube, esra erol youtube, esra erol instagram, atv esra erol bugünkü programı izle canlı, esra erol son bölüm full izle hd, esra erol hangi kanalda, esra erol'a nasıl başvurulur, esra erol'a nasil katılabilirim, esra erol 5 şıubat, esra erol tek para izle, türkiye, 2021, izle, ilgi, yeni, atv

05 Şub 2021 - 13:05 - Dizi Fragmanları

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Gencecik Kız Kendisinden 21 Yaş Büyük Patronuna Kaçtı! ‘Eşi Beni Kabul Ederse Aynı Evde Yaşarım’ Dedi! Esra Erol Bile ‘Pes Artık’ Dedi… mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Kendisinden 21 Yaş Büyük Patronuna Kaçtı! ‘Eşi Beni Kabul Ederse Aynı Evde Yaşarım’ Dedi! Esra Erol Bile ‘Pes Artık’ Dedi…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Bile Artık Sıkıldı! Terlik Fırlatıldı, Devran Döndü! Mevla'nın Kararı Sinir Krizine Neden Oldu! mask
Esra Erol Bile Artık Sıkıldı! Terlik Fırlatıldı, Devran Döndü! Mevla'nın Kararı Sinir Krizine Neden Oldu!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da 7 Milyon Kişinin Paylaştığı Acı Olay! Dayanamayan Anne Canlı Yayında Kaos Çıkarttı! “Ah be anne...” Kızı, Hayat Sınavı Oldu! mask
Esra Erol’da 7 Milyon Kişinin Paylaştığı Acı Olay! Dayanamayan Anne Canlı Yayında Kaos Çıkarttı! “Ah be anne...” Kızı, Hayat Sınavı Oldu!
Esra Erol Terlik Fırlatma Olayı Nedir? 1 Şubat 2021 Günü Yayında Neler Oldu? mask
Esra Erol Terlik Fırlatma Olayı Nedir? 1 Şubat 2021 Günü Yayında Neler Oldu?
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu... mask
Esra Erol’da 18 Yaşındaki Kız Faciası! Esra Erol Tutup Kurtardı! Tüyler Diken Diken Oldu...
Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı… mask
Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı…
Esra Erol Sinirden Kriz Geçirdi! Kocası İki Kadınla Yaşamak İstedi, O Boşanmak İstemedi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol Sinirden Kriz Geçirdi! Kocası İki Kadınla Yaşamak İstedi, O Boşanmak İstemedi! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 635. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Şubat 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 635. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 5 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi,  Gününün Birincisi Kim Oldu?
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Vatandaşlar ile Buluştu! Projelerini Anlattı… mask
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek Vatandaşlar ile Buluştu! Projelerini Anlattı…
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı mask
Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL