Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol'da 5 Şubat 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol çarpıcı gelişmeleri ekrana taşıyor. Dağılan ailelerin, savrulup giden hayatların ekrana geldiği yapım ilgi ile takip ediliyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen programda kayıplar aranıyor, dağılmış aileler bir araya getiriliyor, dolandırıcılık ve aldatılma olayları ele alınıyor. Birçok mağdura yardım edilen yapımda Esra Erol ve ekibi titizlikle çalışıyor. Sevilen programın yeni bölümleri hergün merakla takip ediliyor.

Esra Erol 4 Şubatta Neler Yaşandı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından Esra Erol dün ekrana gelen bölümü ile yine birçok çarpıcı gündemi ele aldı. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine yüzleşmeler ve buluşmalar yaşandı.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Mevla ve Salih ilişkisinde son perde ekrana geldi. Yaşananlardan sonra Salih’i affedip etmeyeceği merakla beklenen Mevla son kararını açıkladı. Mevla ve Salih’in barışması durumunda Nilüfer’in ne yapacağı ise merak konusu olmaya devam etti. Programda Büşranur annesi ile yüzleşme yaşadı. Annesi ile yeniden eve dönüp dönmeyeceği merak edilen Büşrenur karar vermek için zaman istedi. Programa 4 yaşındaki kızının eski kocası Barış tarafından kaçırılması ile katılan Fatma yeni gelişmelerle sevinç yaşadı. Barış 4 yaşındaki kızlarını annesine vermeyi kabul etti. Programın dün yayınlanan bölümünde dikkat çeken gündemlerden biri de 19 yaşındaki Arife oldu. Evli olan Ersin’e kaçan Arife’nin annesi ve babası programda isyan etti. Aile Arife’nin geri dönmesini istiyor.

Esra Erol 5 Şubat Bölümünde Hangi Gündemler Konuşulacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün yaşanacaklar merak konusu oldu. Esra Erol’un haftanın son programı ile ekrana gelecek 5 şubat bölümünde Mevla son kararını verecek. Esra Erol ve ekibi ise 19 yaşındaki Arife ile ilgili yaşanan gelişmeleri izleyenlerle paylaşacak. Program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.