Afrin'de ampute takımlar dostluk maçında buluştu
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de savaş mağduru iki ampute takım dostluk maçı yaptı. Afrin'in Sukur ile İdlib'in Ümeyye takımları arasındaki müsabakayı 6-3'lük skorla ev sahibi takım kazandı.
Suriye’deki iç savaşta çeşitli uzuvlarını kaybeden gençlerin oluşturduğu ampute takımlar, ülkenin kuzeybatısındaki Afrin'de düzenlenen futbol müsabakasında bir araya geldi.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de savaş mağduru iki ampute takım dostluk maçı yaptı. Afrin'in Sukur ile İdlib'in Ümeyye takımları arasındaki müsabakayı 6-3'lük skorla ev sahibi takım kazandı.
Dostluk havasında geçen halı saha maçını bölge sakinleri ilgiyle takip etti.
Sukur takımından Brad Şami, müsabakanın devre arasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in Ümeyye takımıyla dostluk maçı düzenliyoruz. Şu an 2-0 onlar önde ama maç sonunda dostluk kazanacak." dedi.
Ümeyye takımını çalıştıran Muhammed Şeyh Haddadi de "Takım olarak savaşın etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Zorluklara rağmen futbolla hedeflerimizi genişletiyoruz." diye konuştu.
Afrin Yerel Meclisi Spor Sorumlusu Muhammed Cuma ise Afrin ve İdlib'den ampute takımları bir araya getirerek savaş mağduru sporcuların durumlarına dikkati çekmek istediklerini kaydetti.
05 Şub 2021 - 20:08 AA - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.