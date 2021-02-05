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- 05 Şub 2021 - 20:08

Afrin'de ampute takımlar dostluk maçında buluştu

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de savaş mağduru iki ampute takım dostluk maçı yaptı. Afrin'in Sukur ile İdlib'in Ümeyye takımları arasındaki müsabakayı 6-3'lük skorla ev sahibi takım kazandı.

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Suriye’deki iç savaşta çeşitli uzuvlarını kaybeden gençlerin oluşturduğu ampute takımlar, ülkenin kuzeybatısındaki Afrin'de düzenlenen futbol müsabakasında bir araya geldi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de savaş mağduru iki ampute takım dostluk maçı yaptı. Afrin'in Sukur ile İdlib'in Ümeyye takımları arasındaki müsabakayı 6-3'lük skorla ev sahibi takım kazandı.

Dostluk havasında geçen halı saha maçını bölge sakinleri ilgiyle takip etti.

Sukur takımından Brad Şami, müsabakanın devre arasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in Ümeyye takımıyla dostluk maçı düzenliyoruz. Şu an 2-0 onlar önde ama maç sonunda dostluk kazanacak." dedi.

Ümeyye takımını çalıştıran Muhammed Şeyh Haddadi de "Takım olarak savaşın etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Zorluklara rağmen futbolla hedeflerimizi genişletiyoruz." diye konuştu.

Afrin Yerel Meclisi Spor Sorumlusu Muhammed Cuma ise Afrin ve İdlib'den ampute takımları bir araya getirerek savaş mağduru sporcuların durumlarına dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

# Afrin, ampute, futbol, suriye

05 Şub 2021 - 20:08 AA - Spor

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