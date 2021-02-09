Ankara'da üç katlı apartmandaki patlama hasara neden oldu
Ankara Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen patlama hasara neden oldu. Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.
Patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor. Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşadığı ve patlama sırasında evde olmadıkları öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.