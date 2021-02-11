Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı. Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.

Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.