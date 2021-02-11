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- 11 Şub 2021 - 00:36

Balıkçıların ağına Akdeniz'de nadir görülen ay balığı takıldı

Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.

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Adana'nın Karataş ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan ay balığı denize salındı. Avlamak için tekneyle Karataş Limanından denize açılan balıkçıların ağına, Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı takıldı.

Balıkçılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ay balığını ağdan kurtarıp denize bıraktı.
# adana, ay balığı, balıkçı, Karataş

11 Şub 2021 - 00:36 AA Adana- Asayiş

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