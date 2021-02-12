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- 12 Şub 2021 - 00:54

Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var"

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda ve araçlarda hasara yol açtı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi'nde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu. Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu. 

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor." diye konuştu.
# ayvalık, balıkesir, fırtına, hasar

12 Şub 2021 - 00:54 AA - Yaşam

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