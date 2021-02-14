14 Şub 2021 - 10:03
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.