Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Şub 2021 - 10:05

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte İstanbul'da Son Durum

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.
# istanbul, Kar Yağışı, Gibi, başladı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

14 Şub 2021 - 10:05 AA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın mask
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi" mask
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Tüm sorumluluk bana ait" mask
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Tüm sorumluluk bana ait"
Galatasaray Kasımpaşa Maçı Canlı İzle! 14 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar mask
Galatasaray Kasımpaşa Maçı Canlı İzle! 14 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar
Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçı Canlı İzle! 13 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar mask
Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçı Canlı İzle! 13 Şubat Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar
Tozkoparan İskender 10. Bölüm Full İzle! 14 Şubat 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 10. Bölüm Full İzle! 14 Şubat 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL