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- 17 Şub 2021 - 14:23

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Şubat 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

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Emre Okur
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Esra Erol 17 Şubat 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol dağılmış aileleri, savrulan hayatları ekrana taşıyor. Birbirinden çarpıcı olayları programa konu eden Esra Erol akıl almaz olaylarla izleyenleri şaşırtıyor. Aldatılan, dolandırılan, ailesini arayan, yakınları kaybolan binlerce mağdurun hikayesinin ekrana geldiği gündüz kuşağı programında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Esra Erol ve ekibinin mağdurlara yardım etmek için çabaladığı program izleyenler tarafından merakla takip ediliyor. Esra Erol yeni bölümleri ile hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol 16 Şubatta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol, dün haftanın ikinci bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın dün ekrana gelen bölümünde yine birçok çarpıcı gelişme ekrana geldi. Yüzleşmelerin de yaşandığı 16 şubat programı izleyenlerde merak uyandırdı.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Serap, Zekiye ve kocası Ömer’e hesap sormak için stüdyoya geldi. Üçlü arasında gergin anlar yaşandı. Temizlik takıntısı ve baldızı yüzünden eşi Rabia ile arası bozulan Ömer dün yayınlanan programda eşi ile yüzleşme yaşadı. Programın diğer gündemi ise Nilüfer oldu. Annesi ile eve dönmeyi reddeden Nilüfer son kararını açıklamak için zaman istemişti. Genç kadın dün yayınlanan bölümde ne yapacağını açıkladı. Esra Erol’un dün ekrana gelen gündemlerinden biri de Bereket hanımın kayıp kızı Suna oldu. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Suna neden evi terk ettiğini açıkladı. Programın dün ekrana gelen bölümünde çarpıcı bir olay daha ekrana geldi. Evli olduğu halde başkası ile nişan yapan ve o kişiden 3 çocuk yapan kadın yıllar sonra ilk kez eşi ile yüzleşti. Programda gergin dakikalar yaşandı.

Esra Erol 17 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün programda konuşulacaklar merak ediliyor. İlgi ile takip edilen programın bugün ekrana gelecek bölümünde yüzleşmeler ve hesaplaşmalar devam edecek. Esra Erol bugün saat 16.20’de yeni bölümü ile ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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17 Şub 2021 - 14:23 - Dizi Fragmanları

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