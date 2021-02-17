Zuhal Topal'la Sofrada 543. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 17 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 543. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile izleyenleri ile buluşmaya devam eden Zuhal Topal’la Sofrada programı rekabet dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların performanslarını sergiledikleri yemek yarışmasında eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Zuhal Topal’la Sofrada programı hafta içi hergün saat 16.20’de FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışmada her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki marifetlerini gösterdikleri programda kaynanalar ise puanlama yapıyor. Haftanın hergünü farklı bir gelinin evine misafir olunan programda gelinler kendi hazırladıkları menüler ile Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları toplamaya çalışıyor. Hafta boyunca devam eden mücadelenin sonucu ile cuma günleri gerçekleşen final ile belli oluyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 16 Şubat Günü Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada dün yeni haftanın ikinci yarışmacısı ile ekrana geldi. Haftanın ikinci gününde de eğlence dolu anlar ekrana gelirken programın sıkı takipçileri ile 16 şubat günü yarışmacısını ve aldığı puanları merak etti.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Arzu Beyaz ve kaynanası Suphiye Beyaz performanslarını gösterdi. Kendi menüsü ile kaynanalardan yüksek puan almak için zamanla yarışan Arzu Beyaz günün sonunda Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 31 puan aldı. 26 puan alan haftanın ilk yarışmacısını geride bırakan Arzu Beyaz’ın ödülü alıp alamayacağı merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 17 Şubat Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programının bugün ekrana gelecek bölümünde Aysun Demir Korkmaz ve kaynanası Miyase Korkmaz yarışacak. Puan durumu ise henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’Da FOX TV’de.