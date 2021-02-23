Gölbaşı belediye başkanı Şimşek Gölbaşı'nda açılan okulları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı Ankara İli 326 Eğitim Tesisi Toplu Açılış Töreni ne Gölbaşından katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek okulların tüm çocuklara ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın telekonferans ile katıldığı törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milletvekili Yalçın Akdoğan, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek açılış sonrası okulları gezdi. Geleceğin teminatı olan çocuklar için çalışmalara devam edeceklerini aktaran Başkan Ramazan Şimşek Her şey geleceğimiz çocuklarımızın kaliteli ve çağdaş eğitim alabilmeleri için. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Açılacak olan 11 okulumuzun tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Başkan Ramazan Şimşek 2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanan 326 tesisin 11 inin Gölbaşında yapıldığını sözlerine ekledi.

Gölbaşı nda açılan eğitim tesisleri şu şekilde Şehit Bülent Göçer Ortaokulu Zübeyde Hanım Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi Zübeyde Hanım Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi, Uygulama Anaokulu Atatürk İlkokulu Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli İhsan Köksal İlkokulu / Şehit Halim Şahin Ortaokulu Ayşe Yakup Eski Toros İlkokulu Ayşe Yakup Eski Toros Ortaokulu Halise Arslan Özel Eğitim Kurumları Anaokulu İlkokulu ve Ortaokulu