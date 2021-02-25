Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü, polisin aracın lastiğine ateş etmesi sonucu durduruldu.
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan alkollü sürücü, polisin aracın lastiğine ateş etmesi sonucu durduruldu. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine 71 AAJ 055 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
İhtara uymayarak kaçan aracın sürücüsü, kovalamaca sırasında Yeşilöz Caddesi'nde ekip aracına çarparak kaçmaya devam edince polis ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Araç Bahçelievler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde durdurdu.
Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan ve gözaltına alınan sürücü Yaşar Özçelik'e yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, araç içerisinde 3 bidon akaryakıt bulunması üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde bidonlardaki yakıtın kaçak olmadığı anlaşıldı.
25 Şub 2021 - 00:02 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.