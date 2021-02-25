Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 25 Şubat 2021 Perşembe Beyaz TV Canlı İzle!

Söylemezsem Olmaz 25 Şubat 2021 Beyaz TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beyaz TV ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, ünlüler dünyasının en çarpıcı gelişmeleri ile ekrana geliyor. Magazinde yaşanan skandal olayların ve çarpıcı gelişmelerin ekrana geldiği programın sunucuları Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali yaptıkları cesur yorumlarla dikkat çekiyor. Söylemezsem Olmaz programı hafta içi hergün saat 13.15’te yeni bölümleri ile Beyaz TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Söylemezsem Olmaz Programı 24 Şubatta Neler Konuşuldu?

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Söylemezsem Olmaz programı dün yine magazin dünyasının en çarpıcı gelişmeleri ile izleyenlerin karşısına çıktı. Birbirinden skandal olayların ekrana geldiği 25 şubat programı yine ilgi ile takip edildi.

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünde geçtiğimiz gün yeniden nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliği gündem oldu. İkilinin yeniden evlenmesi ile ilgili alaycı yorumlarda bulunan Işın Karaca’ya sert yanıt veren Sinan Akçıl gündeme geldi. İkili arasındaki gerginlik sürüyor. Programda ekrana gelen çarpıcı olaylardan biri de evi yanan Çılgın Sedat oldu. Ünlü şarkıcı içinde ailesinin de bulunduğu evinin yanması üzerine gelen çirkin yorumlarla ilgili konuştu. Söylemezsem Olmaz programına canlı bağlanan Çılgın Sedat, yapılan kötü yorumlara sert tepki verdi. Programda geçtiğiniz gün bir ton balığı üretim fabrikasında hijyen kurallarına dikkat edilmeden yapılan üretime yönelik firmadan gelen yanıt da konuşuldu. Firmanın yaptığı üretim şeklini savunması izleyenleri hayrete düşürdü. Programın dün ekrana gelen bölümünde son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Gülben Ergen de gündeme geldi. Her zaman para ile hayvan alınmasına karşı olduğunu açıklayan Gülben Ergen’in barınaktan aldığı hayvanları sokağa attığı iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz Programı 25 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Söylemezsem Olmaz programının dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün konuşulacak gündemler merakla beklenmeye başlandı. Programın bugün ekrana gelecek bölümünde yine magazin dünyasının nabzı tutulacak. Ünlüler dünyasında yaşanan en çarpıcı ve skandal gelişmelerin ekrana geleceği Söylemezsem Olmaz programı bugün saat 13.15’te Beyaz TV ekranlarında sevenleri ile buluşacak.