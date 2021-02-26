Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol’da 26 Şubat 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturuyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği programda Esra Erol ve ekibi mağdurlara yardım etmek için titizlikle çalışıyor. Aldatılma, kayıp ve dolandırıcılık olaylarının ekrana geldiği programda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol Programı 25 Şubatta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yine akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturdu. Programın dün ekrana gelen bölümünde aldatılma olayları ekrana damgasını vurdu. Kayıp olaylarının da gündeme geldiği programda yüzleşmeler yaşanmaya devam etti. Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde eşi Süleyman’dan beklenmedik cevap alan Havva hanıma Esra Erol’dan büyük destek geldi. Herkesin desteklediği Havva hanımın bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Programda kendisini en yakın arkadaşı ile aldatan eşi Büşra ile yüzleşme yaşayan Aytaç, eşinin tepkileri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Büşra ile Aytaç yüzleşmesinde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Zeynep Şenel olayı ile ilgili yeni gelişmeler de ekrana geldi. Esra Erol ve ekibi kayıp Zeynep Şenel’i aramaya devam ediyor. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de eşi Özlem’in Alper isimli başka biri ile kaçtığını iddia eden Okan oldu. Yaşananlara isyan eden Okan, eşi ile yüzleşmek istiyor. Programın son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Esra Erol Programı 26 Şubat Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün programda konuşulacaklar merak edildi. Programın bugün ekrana gelecek bölümünde çarpıcı gelişmeler izleyenlerle buluşmaya devam edecek. Haftanın son yayınında Büşra ve Aytaç yüzleşmesinde ikinci perde yaşanacak. Okan’ın da Alper ile kaçan eşi Özlem ile büyük hesaplaşma yaşayacağı 26 şubat bölümü bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.