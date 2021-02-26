Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Şubat 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol 26 Şubat 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 26 Şubat 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 26 Şubat son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?
Esra Erol’da 26 Şubat 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturuyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği programda Esra Erol ve ekibi mağdurlara yardım etmek için titizlikle çalışıyor. Aldatılma, kayıp ve dolandırıcılık olaylarının ekrana geldiği programda yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Esra Erol Programı 25 Şubatta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?
ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yine akıl almaz olayları izleyenlerle buluşturdu. Programın dün ekrana gelen bölümünde aldatılma olayları ekrana damgasını vurdu. Kayıp olaylarının da gündeme geldiği programda yüzleşmeler yaşanmaya devam etti. Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümü yine ilgi ile takip edildi.
Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde eşi Süleyman’dan beklenmedik cevap alan Havva hanıma Esra Erol’dan büyük destek geldi. Herkesin desteklediği Havva hanımın bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Programda kendisini en yakın arkadaşı ile aldatan eşi Büşra ile yüzleşme yaşayan Aytaç, eşinin tepkileri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Büşra ile Aytaç yüzleşmesinde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde Zeynep Şenel olayı ile ilgili yeni gelişmeler de ekrana geldi. Esra Erol ve ekibi kayıp Zeynep Şenel’i aramaya devam ediyor. Programın çarpıcı gündemlerinden biri de eşi Özlem’in Alper isimli başka biri ile kaçtığını iddia eden Okan oldu. Yaşananlara isyan eden Okan, eşi ile yüzleşmek istiyor. Programın son bölümü yine ilgi ile izlendi.
Esra Erol Programı 26 Şubat Gündemleri Neler Olacak?
Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından bugün programda konuşulacaklar merak edildi. Programın bugün ekrana gelecek bölümünde çarpıcı gelişmeler izleyenlerle buluşmaya devam edecek. Haftanın son yayınında Büşra ve Aytaç yüzleşmesinde ikinci perde yaşanacak. Okan’ın da Alper ile kaçan eşi Özlem ile büyük hesaplaşma yaşayacağı 26 şubat bölümü bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.
26 Şub 2021 - 12:16 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.