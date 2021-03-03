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- 03 Mar 2021 - 09:33

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert gündeme bomba gibi düşen bölümüyle bugün ekranlarda olacak. Müge Anlı 3 Mart 2021 kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Mart 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı sert programı çarpıcı olay ve konular ile Türkiye’nin gündemini belirliyor. Yayınlanan her bölümü ile dikkatleri üzerine çeken programda şüpheli kayıp ve cinayet olayları ekrana geliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın cesur sunumu ile ekrana gelen gündüz kuşağı programı hafta içi hergün saat 10.00’da yayınlanıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 2 Martta Neler Oldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert haftanın ikinci yayını ile dün ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümü ile yine birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyan programda beklenmedik gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ve ekibinin yeni öğrenilen bilgileri izleyenlere aktardığı 2 mart programında kayıp olayları ekrana damgasını vurdu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde birden fazla kayıp olayı ekrana damgasını vurdu. Haftalardır aranan Mervenur Bolat ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Uzun zamandır kayıp olan 20 yaşındaki Mervenur’un nerede olduğu ise henüz belli değil. Programda 39 yıl önce evlatlık verilen Erman Akalp’in hikayesi de ekrana geldi. 3 yıl önce hasta olduğunu öğrenen Erman Akalp, ilik nakli için biyolojik ailesini arıyor. Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde konuşulan diğer kayıp isim ise Fatma Çeri oldu. 3 çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Çeri’nin nerede olduğu ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Müge Anlı’da aranan diğer bir isim ise 15 yaşındaki Sıla Uysal oldu. Sıla Uysal’ı kuzenin kaçırdığı ile ilgili iddialar araştırılıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 3 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. Mervenur Bolat’ın yeri ile ilgili yeni gelişmelerin ekrana geleceği programda Erman Akalp’in ailesi de aranmaya devam edilecek. Sıla Uysal’ın kuzeninin de yeniden canlı yayına bağlanacağı 3 mart programı bugün saat 10.00’da canlı yayın ile ekrana gelecek.

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03 Mar 2021 - 09:33 - Müge Anlı Haberleri

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