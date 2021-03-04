Alev Alev Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Alev Alev Dizisi 17. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Alev Alev dizisi her hafta heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımda yaşanacak yeni olaylar merakla bekleniyor. Alev Alev dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Cihangir Ceylan ve Zuhal Olcay’ın yer aldığı Alev Alev dizisinde bir yangın ile hayatı değişen 3 kadının mücadelesi anlatılıyor.

Alev Alev Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Alev Alev dizisi geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine heyecan dolu anlar ekrana geldi.

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Cemre kızını yeniden kaybetmemek için geçici velayet davasına hazırlanmaya başlar. Kızının velayetini almak için tüm gücü ile çabalayan Cemre’ye Rüya ve Ömer de destek olmaya devam eder. Bu sırada İskender ve Ömer arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. İskender Ömer’in annesi ile ilgili yarasını deşerken, Ömer ise İskender ile ilgili kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir. İkili arasında gerilim artarken Rüya, Ömer’in annesi ile ilgili sakladığı gerçekleri merak eder. Ömer ise Çiçek ile ilgili öğrendiği bir bilgiyi Rüya’ya anlatır. Rüya bu beklenmedik duruma inanmakta zorlanırken, Cemre mücadele dolu hayatında umut kapısı aralar.

Alev Alev Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cemre kızının okulda yaşadıkları karşısında şok olurken, Tomris herkesin bir araya geleceği bir yemek düzenler. Kaybetmekten sıkılan Çelebi’nin ise her zamankinden tehlikeli planları vardır. Alev Alev dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV’de ekrana gelecek.