Akrep Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akrep Dizisi 13. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Akrep dizisi ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan her bölümü ile sosyal medyada büyük yankı uyandıran yapımda bir anne ile kızının geçmişten gelen savaşları anlatılıyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisinde her hafta ekrana gelecek yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapım perşembe akşamları saat 20.00’da yayınlanıyor.

Akrep Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Akrep geçen hafta 12. bölümü ile ekrana geldi. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Akrep dizisinin son bölümünde Ferda’nın tutuklanması şaşkınlık yaratırken, Ayşem’in ona yardım etmek istemesi ise Perihan’ı sinirlendirir. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Aras’ın cinayeti Ferda’nın işlediğine yönelik ifade vermesi ortalığı karıştırır. Bunun üzerine Merve’nin annesinin dolabında bulduğu parayı polise götürmesi ile oklar yeniden Ferda’ya döner. Ferda tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Bu sırada Perihan hem Berna’nın intikamını aldığı hem de torunu Merve’yi kendi yanına çektiği için mutluluk duyar. Ancak Ayşem’in annesine yardım etmek istemesi hem Perihan’ı hem de Merve’yi sinirlendirir. Bu sırada Şahin ve İpek’in evlilik haberi konağa bomba gibi düşer. Bu habere herkes yavaş yavaş alışırken, Aras da çok şaşırır. Ancak Şahin’e verdiği sözü hatırlar ve evliliklerini onaylar. Aras’ı hapishaneye ziyarete giden Duru ise hala çok öfkelidir ve Aras’a çok ağır sözler söyler. Aras duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Duru hayatı için çok önemli bir kararı verme aşamasındadır.

Akrep Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak edildi. Yeni bölüm fragmanında çarpıcı sahnelerin ekrana geldiği dizide Ferda’nın cezaevinden çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu. Akrep dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.