Kades nasıl çalışır? Kades nasıl indirilir? Ankara kadına şiddet programını indir

İçişleri Bakanlığında, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet 2020 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) toplantıda konuşan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nin yeniden yapılandırılması ve faaliyete geçmesinin ardından 81 ilde uygulamanın devam ettiğini bildirdi.

Tuncer, 25 ilde Aile İçi Şiddet Büro Amirliklerinin kurulduğunu, bu tür olaylara maruz kalan kişilerin müracaatları ve ifade işlemlerinin bu bürolarda emniyet ve jandarma ekiplerince alındığını anlattı.

Levent Tuncer, 2018'de faaliyete geçen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi:

"KADES, bugün itibarıyla yaklaşık rakamlarla 1 milyon 500 bin kadınımız tarafından indirilen bir aplikasyon olmuş ve bu geçen süre içerisinde yaklaşık 92 bin ihbar alınarak değerlendirilmiştir. Bu ihbarlara ulaşma seviyemiz 3 ila 5 dakika arasında olmaktadır. Bununla birlikte bu sene itibarıyla KADES aplikasyon uygulamasının alanda daha faydalı olması, özellikle yabancı şahıslara karşı olabilecek herhangi bir şiddet ve saldırı olayının önüne geçebilmek adına 5 farklı dilde değerlendirilmiş ve aplikasyon sistemi içerisinden uygulamaya konulmuştur."

Yapılan çalışmaların netice vermeye başladığına dikkati çeken Tuncer, "Özellikle kadın cinayetlerinde 2020 yılında yüzde 21'lik bir düşüş sağlanmıştır." dedi.

- "Her 3 kadından biri, önceden fail tarafından planlanarak hayattan koparılıyor"

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir de emniyet ve jandarma bünyesindeki büro ve kısım amirliklerinin sayısının arttırılmasıyla şiddet mağduru kadınlara daha kolay ulaşılabildiğini ve hem hukuki hem de psikolojik anlamda daha profesyonel destek verildiğini bildirdi.

Erişebilirliğin artmasıyla 2019'a kıyasla daha fazla müracaat yaşandığını bildiren Özdemir, en fazla şikayete konu suç türlerinin "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" olduğunu, bu şiddet türlerinin tüm olayların yaklaşık yüzde 85'ine tekabül ettiğini kaydetti.

Özdemir, "Kasten öldürme suçu bakımından 2020'de 267 kadın uğradığı şiddet neticesi hayatını kaybetti" dedi.

Yaşanan olayların yüzde 50'sinin ateşli silahla, yüzde 33'ünün de kesici aletle uygulandığını dile getiren Özdemir, olayların yaklaşık yüzde 70'inin evlerde gerçekleştiğini söyledi.

Şiddet olaylarının oranlarına göre, tartışma, kıskançlık, boşanma, ayrılığı kabullenememe ve aldatıldığını düşünme olarak sıralandığını bildiren Özdemir, hayatını kaybeden her 3 kadından birinin, önceden fail tarafından planlanarak hayattan koparıldığını ifade etti.

Maktullerin yarısından fazlasının evli, yüzde 19'unun boşanmış olduğunu söyleyen Özdemir, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların yüzde 3'ünün 18 yaş altında olduğunu, yaklaşık yüzde 80'inin ise düzenli bir gelirinin olmadığını aktardı.

Özdemir, kolluk tarafından alınabilecek tedbirler kapsamında 2019 ile 2020 kıyaslaması yapıldığında, 2020'de yüzde 39 oranında artış olduğunu, şüpheliye yönelik önleyici tedbirlerde de yüzde 64 artış gerçekleştiğini belirtti.

Elektronik Kelepçe İzleme Merkezinde, 2021 Ocak'ta kurulduğundan bugüne 79 vakanın aktif olarak izlendiğini, 2015'ten itibaren de Adalet Bakanlığı ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol ortaklığı kapsamında 166 vakanın takip edildiğini anlatan Özdemir, 245 vakanın elektronik kelepçe izleme sistemi ile takip edildiğini ve herhangi bir sorunun yaşanmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, basın mensupları Elektronik Kelepçe İzleme Merkezinden görüntü aldı. Merkezde görevli personel, elektronik kelepçe uygulamasına dahil edilen mağdur ve şüphelileri 7 gün 24 saat esasına göre sistemden takip ediyor.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Albay Murat Yakın da katıldı.

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