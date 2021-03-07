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- 07 Mar 2021 - 22:53

Bakan Varank İnceledi! AKINCI S-1 seri üretime hazır

Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.

​​​​​​​Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.

Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.
# AKINCI S-1, Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar

07 Mar 2021 - 22:53 AA İstanbul- Ekonomi

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