Bakan Varank İnceledi! AKINCI S-1 seri üretime hazır
Bakan Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş aracını inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız @Varank tesislerimizi ziyaret ederek, #AKINCI S-1 seri üretimin son aşamaya gelmiş birinci hava aracını inceledi." açıklamasında bulundu.
Paylaşılan videoda ise Bakan Varank ve Bayraktar'ın AKINCI S-1'in üzerine çıkarak incelemelerde bulunduğu görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.