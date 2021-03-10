Mi'raciye geleneği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatıldı

Vakıf kültürü geleneği olan Mi’râciye, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatıldı.

100 yılı aşkın süredir Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden yükseldi.

Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edildi. Gecede Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Esenler Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve TRT Müzik iş birliği ile ekranlara da taşınan Mi'raciye programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından ilk Miraç Kandili için gelen vatandaşlar, akşam namazının ardından yatsıya kadar burada vakit geçirdi.

Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, namaz sonrası vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendirdi.

Yatsı namazının ardından saat 21.15'te başlayan Mi'raciye programını takip etmek isteyen vatandaşlar da camiye geldi.

- Albüm ve kitap dağıtıldı

Mi'raciye'yi takip eden vatandaşlara İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilen ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılan "Mi'raciye" albümü dağıtıldı.

Mehmed Safiyüddin Erhan'dan alınan ve 1700'lü yıllardan bugünlere ulaşan tek tarihi ses kayıtları, proje sahibi tanburi Cüneyt Bayraktar tarafından dinlenerek, meşk sisteminin son temsilcilerinden Hubcuzade Şakir Çetiner'in okuduğu tavırda notaya alındı ve albümdeki Miraciye icrası da bu notadan yapıldı.

Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in üstlendiği albüm, Osmanlı dönemindeki Miraç kandillerinde Mi'raciye okunması geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Cüneyt Bayraktar'ın titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan Mi'raciye kitabı da vatandaşların ilgisine sunuldu.

Miraç Kandili programı, 300 yıllık Mi'raciye geleneklerine uygun olarak yerine getirildi. Mi'raciye kıraatinin ardından cemaate süt ve kandil simidi ikram edildi.