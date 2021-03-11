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- 11 Mar 2021 - 13:22

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

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Emre Okur
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Esra Erol'da 11 Mart 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Her bölümü ile izleyenleri şaşırtan programda savrulup giden hayatlar ve dağılan aileler ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen gündüz kuşağı programında Esra Erol ve ekibi mağdurlara yardım etmek için çabalıyor. Program hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol Programı 10 Martta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. Yayınlanan son bölümü ile birçok çarpıcı gelişme ve gündemi ekrana taşıyan programda yaşananlar merak konusu oldu.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde annesini arayan acılı evlat isyan etti. 62 yaşındaki annesinin kaçırıldığını iddia eden kişi, akıl almaz iddialarda bulundu. Acılı çocuk annesinin Fahrettin Demir tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Programın dün ekrana gelen bölümünde Halil İbrahim be Kibar’ın kardeşi olarak tanıttığı Hanefi arasında yüzleşme yaşandı. Evlilik vaadi ile dolandırılan Halil İbrahim, Hanefi’nin kendisini fare zehri ile öldürmeye çalıştığını iddia etti. Hanefi hakkındaki iddiaları yalanlarken, Kibar ise beklenmedik açıklamaları ile ekrana damgasını vurdu. Programın dün ekrana gelen bölümünde Yasemin Odabaşı ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar izleyenleri şaşırttı. Kızlarından uzun süredir haber alamayan aile başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Esra Erol’da ekrana gelen diğer gündem ise bir anda sokakta alan Cemile oldu. Kaynanası ve kayınpederi tarafından evden atıldığını iddia eden Cemile’nin dramatik öyküsü herkesi üzdü. Programın son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Esra Erol Programı 11 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. Programın yeni bölümünde Halil İbrahim ile Hanefi ve Kibar çifti arasındaki yüzleşme devam edecek. Yasemin Odabaşı ile ilgili yeni gündemlerin de ekrana geleceği 11 mart bölümünde Cemile yaşadıklarını anlatacak. Yeni gündemlerin de izleyenlerle buluşacağı Esra Erol bugün saat 16.20’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

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11 Mar 2021 - 13:22 - Dizi Fragmanları

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