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- 12 Mar 2021 - 14:36

Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo 36. Bölüm izle, Ramo son bölüm izle en çok aratılan Google verileri arasında yer almaktadır. Sizlerde Ramo dizisini reklam olmadan izlemek istiyorsanız Ramo 36. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız dizi hazzı yaşayabilirsiniz. İşte tüm detayları ile Ramo 36. Bölüm izle ve Ramo 36. Bölüm fragmanı…

Emre Okur
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Ramo Dizisi 36. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Ramo dizisinde Adana’da başlayan ve İstanbul’da devam eden aksiyon dolu bir hikaye anlatılıyor. Ramo’nun adalet ve intikam için verdiği mücadelenin anlatıldığı yapım heyecan dolu sahneleri ile izleyenlerden beğeni topluyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı dizi cuma akşamları saat 20.00’da Show TV’de ekrana geliyor.

Ramo Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının ilgi ile takip edilen yapımı Ramo geçen hafta 35. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan yapımın geçen hafta ekrana gelen bölümünde Ramo yine büyük bir oyunun içine girmek zorunda kalır. Sibel ise aile içindeki sorunlarla ilgilenir. Ramo dizisi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ramo bugüne kadar işbirliği yaptığı Mazhar’ın kendisine kazık attığını öğrenir. Mazhar ölen patronunun yerine geçmek ister. Mazhar’ın korkut ile iş birliği yapmasına çok sinirlenen Ramo, kızgınlıkla yanlış kararlar vermek istemez. İstanbul’un yeni patronu ile tanıştığında Mazhar’ın yaptıklarını anlatıp anlatmama konusunda ise kararsız kalır.  Bu sırada öldürdüğü Yıldırım’ı karşısında görünce ise hayatının şokunu yaşar. Ramo İstanbul’un patronlarının gerçek yüzünü anlamaya başlar. Ancak her şeyi öğrenmek için oyunda kalması gerekmektedir. Bu sırada Sibel ise aile içinde yaşananlarla ilgilenmeye başlar. Hasan Çiçek’in kendisine baba dediğini bir türlü aklından çıkaramaz. Olanları Afet’e nasıl anlatacağını da bilemez. Hasan kendisini köşeye sıkışmış hissederken olaya Sibel de dahil olur. Sibel Hasan’a gerçeklerle yüzleşmesini söyler.

Ramo Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merakla beklenmeye başladı. Ancak dizinin 36. bölüm fragmanı ekrana gelmedi. Ramo dizisi bu akşam yayınlanamayacak. Dizi setinin Covid-19 tehlikesi nedeni ile ara verdiği öğrenildi. Yapımın 36. bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz belli değil.

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12 Mar 2021 - 14:36 - Dizi Fragmanları

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