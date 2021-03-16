Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Mart 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 16 Mart 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının sevilen yapımı Esra Erol savrulan hayatları ve dağılmış aileleri ekrana taşımaya devam ediyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana çarpıcı gündemler ile izleyenleri ekrana kilitleyen programda yakınları kaybolan, aldatılan, dolandırılan binlerce mağdurun hikayesi ekrana geliyor. Esra Erol hafta içi hergün saat 16.20’de yayınlanıyor.

Esra Erol Programı 15 Martta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yine birbirinden çarpıcı gündemleri ile ekrana geldi. Programın yayınlanan son bölümünde birçok farklı gündem ve akıl almaz gelişmeler ekrana geldi. Esra Erol’un son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde eşinin öldürdüğü iddia edilen Kibar gündem olmaya devam etti. Kibar’ın ölen eşi Ahmet’in kardeşi canlı yayında, abisinin Kibar’ın öldürdüğünü iddia emişti. Kibar’ı çocuklarının da cinayetten haberdar olduğunu iddia eden açışı kardeş, kanıtları olduğunu söyledi. Kibar eşi Ahmet’i kendisinin öldürdüğüne yönelik iddiaları yalanladı. Kibar eşini öldürmediğini iddia etse de çelişkili ifadeleri izleyenleri ekrana çekti. Programı diğer gündemi ise evlilik çetesi ile ilgili iddialar oldu. Annesinin evlenmesinin istemediği için canlı yayına katılan Suzan ve kardeşi evlilik çetesi ile ilgili iddiaları ortaya atılması ile ortadan kayboldu. Programda Nuran’ı kaçırdığı iddia edilen Fahrettin Bey de gündem olmaya devam etti. Nuran hanım ve Fahrettin Bey’in yüzleştiği son bölümde Fahrettin Bey son kararını açıkladı. Esra Erol’da dün ekrana gelen gündemlerden biri de eşinin evdeki fırını da alarak Hakkı’ya kaçtığını iddia eden İsmail Bey oldu. İsmail Bey ve eşi Hanım canlı yayında büyük yüzleşme yaşadı.

Esra Erol Programı 16 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen bölümünde gündem olan olayların ardından programda bugün konuşulacaklar merak edildi. Program haftanın ikinci yayını ile bugün ekrana gelecek. Esra Erol’un yeni bölümünde İsmail ve Hanım yüzleşmesi devam edecek. Kibar hakkındaki iddialarında konuşulacağı 16 mart programı bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.