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- 16 Mar 2021 - 22:16

Ankara'nın simgesi Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı

Ankara'nın simgesi Atakule, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) şehit ailelerine yönelik mesajını vermek amacıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

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Ankara'nın simgesi Atakule, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atakule şehit ailelerine verilen destek mesajıyla ışıklandırıldı. Atakule, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının ( EMŞAV) şehit ailelerine yönelik mesajını vermek amacıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

Ankara'nın simgesi Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı

AtaKulenin tepe kısmındaki ekranda "Şehitlerimizin aileleri bizlere onların emanetidir." mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan ise Şehit polisimizin cenaze töreninden kesitler, şehit polislerimizin fotoğrafları, Türk bayrağı görüntüsü ve "Şehidim! Ruhun şad olsun aileleriniz bize emanet." ifadesiyle yansıtıldı.
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16 Mar 2021 - 22:16 AA Ankara- Kültür - Sanat

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