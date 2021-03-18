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- 18 Mar 2021 - 12:25

Antalyaspor 20 yıl sonra kupa finali mutluluğunu yaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gol yemeden 5 maçını kazanarak finale yükselen kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez kupayı müzesine taşımayı hedefliyor Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz: "Beşiktaş zorlu bir rakip ama biz de kaliteli ve güçlü bir ekibiz. Türkiye Kupası finalini kazanıp, kupaya kavuşmak istiyoruz"

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Antalyaspor'da uzun zaman sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Lukas Podolski ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Fraport TAV Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Geçen sezon turnuvaya yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'a elenerek veda eden kırmızı-beyazlı ekip, en son 1999-2000 sezonunda final heyecanı yaşadı. Galatasaray ile 3 Mayıs 2000'de finalde karşılaşan Antalyaspor, sarı-kırmızılılara 5-3 yenildi ve organizasyonu ikinci tamamladı.

Kulüp tarihinde kupada ikinci kez finale kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezon kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

- Mustafa Yılmaz: "Kaliteli ve güçlü bir ekibiz"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda final hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk önce kupada final hedefini belirlediklerini aktaran Yılmaz, dün bunu gerçekleştirdiklerini, şimdi kupayı kazanmayı planladıklarını ifade etti.

Yılmaz, Antalyaspor'un iyi takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın kupa mücadelesi çok iyiydi. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, futbolcularımız ve teknik heyetimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Finalde Beşiktaş ile karşılaşacağız. Beşiktaş zorlu bir rakip ama biz de kaliteli ve güçlü bir ekibiz. Türkiye Kupası finalini kazanıp, kupaya kavuşmak istiyoruz."

- Final yolunda kalesini gole kapattı

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 5 kupa maçını gol yemeden kazandı.

Kırmızı-beyazlılar, dördüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Pendikspor'u 2-0, beşinci turda TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'u 3-0, çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u 1-0, yarı finalde de Aytemiz Alanyaspor 2-0 mağlup etti.

- Podolski, ilk kez kupa maçında gol attı

Antalyaspor'un forvet oyuncusu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı formayla altıncı golüne ulaştı.

Alanyaspor karşısında 90 dakika sahada kalan ve ilk kez Antalyaspor adına bir kupa mücadelesinde ağları sarsan Alman futbolcu, bu sezon 4'ü kupa 26 resmi karşılaşmada görev aldı ve 4 gol kaydetti.

Daha önce Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık 2020'de Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşayan ve bir süre sakatlık süreci geçiren Podolski, 2019-2020 sezonunda da performans sergilediği 2'si kupa 11 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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18 Mar 2021 - 12:25 AA Antalya- Spor

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