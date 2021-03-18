AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki; Beni bul!
Hakan Han Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na; Beni bul! Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine tepki gösterirken "Beni Bul Ekrem İmamoğlu' diye yazdı.
Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine tepki gösterirken "Beni Bul Ekrem İmamoğlu' diye yazdı.
Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik " Hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" sözlerine tepki gösterdi.
Hakan Han Özcan, "İBB Başkanlığı makamını işgal eden malum şahsa çağrımızdır" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda "Bir gazi yakınının isyanına “Seni bulurum” diyerek tehditler savuran, İBB Başkanlığı makamını işgal eden malum şahsa çağrımızdır. #BeniBul @ekrem_imamoglu! Şehit Analarımızla ve Gazilerimizle sana ve ittifak ortağın terör sevicilere hesap sormak için bekliyoruz!" diye yazdı.
18 Mar 2021 - 23:50 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.