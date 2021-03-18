Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Mar 2021 - 23:50

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki; Beni bul!

Hakan Han Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na; Beni bul! Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine tepki gösterirken "Beni Bul Ekrem İmamoğlu' diye yazdı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine tepki gösterirken "Beni Bul Ekrem İmamoğlu' diye yazdı.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik " Hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" sözlerine tepki gösterdi.

Hakan Han Özcan, "İBB Başkanlığı makamını işgal eden malum şahsa çağrımızdır" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda "Bir gazi yakınının isyanına “Seni bulurum” diyerek tehditler savuran, İBB Başkanlığı makamını işgal eden malum şahsa çağrımızdır. #BeniBul @ekrem_imamoglu! Şehit Analarımızla ve Gazilerimizle sana ve ittifak ortağın terör sevicilere hesap sormak için bekliyoruz!" diye yazdı.
# AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi, ankara

18 Mar 2021 - 23:50 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki; Beni bul! mask
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'na tepki; Beni bul!
Alev Alev Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 54. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 88. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 88. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 18 Mart 2021 Perşembe Survivor 50. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 18 Mart 2021 Perşembe Survivor 50. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL