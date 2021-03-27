Norveç'i 3-0 yenen Türkiye grup lideri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı alınan 3-0'lık galibiyeti, "Gurur duyuyorum. Dikkatli, akıllı, disiplinli, yürekten, sabırlı, yerinde ve zamanında oynadılar ve karşılığını aldılar." diye değerlendirdi.

Teknik direktör Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık." dedi.

"Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık." diyen Güneş, "Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbolun oyunu lehimize çevirdiğini" kaydetti.

Güneş, Letonya'ya karşı oynayacağımız gruptaki 3. maçımızla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı olmalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası'nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."

Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Kupası öncesinde A Milli Takımın oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün "kısmen doğru olduğunu" kaydeden Güneş, "Ama her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım." diye ekledi.

Güneş, karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan'ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu olan Ozan'ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.

Bu arada Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken de, " Türkiye çok erken gol buldu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi." dedi.

Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.

Aftenposten gazetesi, "Türkiye karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken'in, "Gerçek bir ders aldık. Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik. Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız." sözlerine yer verildi.

FIFA, Türkiye'nin Norveç galibiyetini tebrik etti

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye'yi tebrik etti.

FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Ay yıldızlı ekip, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde etmişti.