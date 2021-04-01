Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 674. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yarışmada eğlence dolu anlar ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen yemek yarışmasında birbirinden renkli yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Her hafta birinci olacak ismin merakla beklendiği program ile izleyenler hem keyifli vakit geçiriyor hem de lezzetli yemek tarifleri öğreniyor. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta hafta içi hergün saat 13.00’d ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber jüri üyesi oluyor. Yarışmacılar günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için çabalarken kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanları vermeye çalışıyor. Eğlence ve rekabet dolu anların ekrana geldiği yarışmada günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 31 Mart Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yine rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Renkli yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği günün sonunda birinci olan isim açıklandı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dünkü bölümünde Seda Sayan ve kaynanalardan toplam 17 puan alan Ayten günün birincisi oldu. Aysun 16 ve Seda 15 puan alırken, 14 puan alan Esra ise günü son sırada tamamladı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 1 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasının 1 nisan puan durumu henüz belli olmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.