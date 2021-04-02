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- 02 Nis 2021 - 11:04

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 2 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Esra Erol birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği programda aldatılanlar, dolandırılanlar ve yakınları kaybolan mağdurlar ekrana geliyor. Esra Erol ve ekibinin gerçekleri ortaya çıkarmak için titizlikle çalıştığı program hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Esra Erol 1 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol dün yine akıl almaz olayları ekrana taşıdı. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yeni gündemler ekrana gelirken, yaşanan gelişmeler ise izleyenler şaşırttı. Esra Erol’un son bölümü yine merakla takip edildi.

Esra Erol’un dün ekrana gelen son bölümünde Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen eltiler gündem olmaya devam etti. Küçük elti Hamide’nin geri dönmesi şaşkınlık yaratırken, tavırları ise izleyenleri şok etti. Yufkacı Muammer tarafından tehdit edilen küçük elti Hamide eşi Özkan ile büyük yüzleşme yaşadı. Muammer Ay’ın büyük eltiyi bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu oldu. Programın diğer gündemi ise Mehmet’i 535 bin lira dolandıran Ebru oldu. Programda Mehmet ile yüzleşme yaşayan Ebru’nun başkalarını da dolandırdığı ortaya çıktı. Ebru’nun toplam 635 bin lira borç aldığı kişiler canlı yayında yaşananlar anlattı. Esra Erol Ebru’nun bu işi Emre isimli kişi ile ortak yapıp yapmadığını araştırıyor. Ebru canlı yayından sonra yaptıklarını itiraf etti. Programın yeni gündemlerinden biri de 22 yaşındaki kız kardeşi evden kaçan Nuri oldu. Nuri kız kardeşi ile ilgili akıl almaz şüphelerini açıkladı. Esra Erol ve ekibi 22 yaşındaki Esra’nın nerede olduğunu araştırıyor.

Esra Erol 2 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un dün ekrana gelen son bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak konusu oldu. Muammer ve eşi Gülhan arasındaki yüzleşmede ikinci perdenin ekrana geleceği yeni bölümde eltiler de konuşulmaya devam edilecek. Ebru’nun dolandırıcılık olayları ile ilgili gerçekleri açıklayacağı yeni bölüm bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

 

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02 Nis 2021 - 11:04 - Dizi Fragmanları

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