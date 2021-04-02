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- 02 Nis 2021 - 11:13

Sivas'ın "doğal akvaryumu" Gökpınar Gölü! Gökpınar Gölü nerede?

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor Ziyaretçilerden Nebahat Dereli: "Burası çok güzel. Huzur var, insanın içine bir ferahlık geliyor. Mutlaka herkesin burayı görmesi lazım"

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SERHAT ZAFER - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü, yılın her mevsiminde ziyaretçilerini konuk ediyor.

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, dipten kaynaklarla besleniyor ve derinliği 15 metreyi buluyor. Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor. Sivas Valiliği, gölün çevresinde bungalov evler ve yürüyüş yolları yapmak için çalışma başlattı.

- "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edildi

Gökpınar Gölü, 9 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Gölün, "Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilmesi için ise süreç devam ediyor.

Ziyaretçilerden Nebahat Dereli, AA muhabirine, Eskişehir'den gölü görmek için geldiğini söyledi. Gökpınar Gölü'nün doğa harikası olduğunu vurgulayan Dereli, "Burası gerçekten doğal akvaryum." dedi.

Gökpınar Gölü'nü ilk kez gördüğünü dile getiren Dereli, "Burası çok güzel. Huzur var, insanın içine bir ferahlık geliyor. Mutlaka herkesin burayı görmesi lazım. Gerçekten doğa harikası." diye konuştu.

İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik ise Gürünlü olduğunu ve memleketini her ziyaretinde mutlaka Gökpınar Gölü'ne geldiğini ifade etti.

Gökpınar Gölü'nün doğa harikası olduğunu dile getiren Çevik, "Türkiye'de ender görülebilecek yerlerden biri. Hem rengi, hem doğal güzelliği büyüleyici. Gürün'e her gelişimizde uğrarız." ifadelerini kullandı.

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02 Nis 2021 - 11:13 AA Sivas- Gezi Rehberi

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