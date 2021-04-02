Ramo Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo Dizisi 38. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Ramo dizisi heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana farklı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan yapımın başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. Bir adalet ve intikam savaşının anlatıldığı yapım her hafta cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ramo Dizisi 37. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından Ramo geçen hafta 37. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine heyecan verici gelişmeler yaşandı. Ramo’nun başına açan belalardan kurtulmaya çalıştığı son bölümde Sibel ise her şeye rağmen Doğu’nun ailesinin peşine düşer. Ramo dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kaptan, kaybolan paraların bulunması için Ramo’ta 24 saat süre verir. Ramo’nun bu süre içinde paraların nerede olmasını bulması gerekir ve harekete geçer. İzleri takip eden Ramo hiç tanımadığı bir kasabaya ulaşır. Ramo kasabada paraları bulamazsa kasaba yerle bir olacaktır. Ramo bir yandan kasabada yaşayan masum insanları korumaya çalışırken diğer yandan da kendisine ihanet eden kişiyi bulmaya çalışır. Bu sırada Şerif ise Serdengeçit’lerin planının ne olduğunu anlamaya ve onları yok etmeye kararlıdır. Bu doğrultuda yaptığı yeni hamleler ile hedefine biraz daha yaklaşır. Sibel ise başına açılan belalara rağmen Doğu’nun ailesini bulmak konusunda kararlıdır. Bu yüzden yeni bir hamlede bulunur. Bu hamle Sibel’i beklenmedik bir sürpriz ile baş başa bırakırken, Ramo ise bu kadar karmaşanın içinden nasıl çıkacağını bilemez hale gelir.

Ramo Dizisi 38. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacak yeni gelişmeler merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizi bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayınlanacak.