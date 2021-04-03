Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi! İşte dereceye giren isimler

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Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail yarışı, Kızılkule önünde başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in startını verdiği yarışa, 24 ülkeden 544 sporcu katıldı. Sporcular, 76 kilometrelik "Merrell Alanya Ultra Trail", 48 kilometrelik "Taurus Mountain Marathon", 8 kilometrelik "Keykubat Mountain Run" ve 17 kilometrelik "Alaiye Short Trail" etaplarında yarıştı.

Yarış direktörü Ahmet Arslan, dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi. Dört etaplı yarışın zorlu parkuruyla insanların aklında kalacağını belirten Arslan, sporcuların Alanya'nın tarih, doğa, deniz konseptinde yarıştığını belirtti.

Organizasyonda dereceye giren isimler ise şunlar:

Alanya Ultra Trail Erkekler:

1. Dmitri Mityaev – 08.00.45 (Rusya)

2. Mehmet Soytürk – 08.36.46 (Türkiye)

3. Navil Shaymuhametov – 09.58.21 (Rusya)

Alanya Ultra Trail Kadınlar:

1. Ekaterina Mityaeva – 10.15.59 (Rusya)

2. Elena Polyakova – 12.52.30 (Rusya)

3. Olga Artemeva – 13.45.57 (Rusya)

Taurus Mountain Marathon Kadınlar:

1. Anna Korobko – 05.19.30 (Rusya)

2. Sanna El Kott Helander – 05.36.21 (İsveç)

3. Lina El Kott Helander – 05.36.22 (İsveç)

Taurus Mountain Marathon Erkekler:

1. Hector Haines – 04.39.27 (İngiltere)

2. Andres Olivera Scollo – 04.58.44 (Peru)

3.Ali Ghareh Gheibi – 05.14.51 (İran)

Keykubat Mountain Run Kadınlar:

1. Denisa Dragomir – 02.46.28 (Romanya)

2. Oihana Azkorbebeitia – 02.46.29 (İspanya)

3. Yuliia Tarasova – 02.57.19 (Ukrayna)

Keykubat Mountain Run Erkekler:

1. Viktor Simashko – 03.10.53 (Ukrayna)

2. Soner Büyükatalay – 03.11.44 (Türkiye)

3. Mümin Güneş – 03.12.17 (Türkiye)

Alaiye Short Trail Kadınlar:

1. Natalia Gyurten – 01.57.46 (Rusya)

2. Nuray Bulut Göktepe – 02.17.53 (Türkiye)

3. Nataliya Blagonravova – 02.24.18 (Rusya)

Alaiye Short Trail Erkekler :

1. Moritz Auf Der Heide – 01.30.38 (Almanya)

2. Mustafa Göksel – 01.33.26 (Türkiye)

3. İbrahim Güneş – 01.54.55 (Türkiye)