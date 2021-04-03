Çorum'da yanan evin sahibi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
Çorum'da sobadan çıktığı sanılan yangında evin sahibi hayatını kaybetti, karısı hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da sobadan çıktığı sanılan yangında evin sahibi hayatını kaybetti, karısı hastaneye kaldırıldı. Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyünde Sadık Gezer'e (73) ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine köye gelen Osmancık Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yangın söndürüldü.
Yangında ev sahibi hayatını kaybederken, köylülerce evden çıkartılan eşi Ümmühan Gezer (70) ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gezer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de köye gelerek yangın hakkında İtfaiye Müdürü Nadir Öksüz'den bilgi aldı, köylülere taziye dileklerini sundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.