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- 04 Nis 2021 - 13:45

Ankara'da 17 kişilik minibüste 40 sığınmacı yakalandı

Başkentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 40 sığınmacı, 17 kişilik minibüste yolculuk yaparken yakalandı.

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Başkentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 40 sığınmacı, 17 kişilik minibüste yolculuk yaparken yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen grubun Ankara ve İstanbul güzergahından yurt dışına çıkmak istediğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesi girişinde minibüs ve öncülük eden otomobili durdurdu. Minibüsün kapısını açan ekipler, 38'i Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 40 sığınmacıyla karşılaştı. Pasaport ve kimlik belgelerinin olmadığı belirlenen sığınmacıların kaçak geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla A.İ, K.B. ve M.N. ile minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.

Günlerdir aç ve susuz kaldıkları öğrenilen sığınmacıların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
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04 Nis 2021 - 13:45 AA Ankara- Asayiş

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