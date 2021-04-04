Ankara'da 17 kişilik minibüste 40 sığınmacı yakalandı
Başkentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 40 sığınmacı, 17 kişilik minibüste yolculuk yaparken yakalandı.
Başkentte yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 40 sığınmacı, 17 kişilik minibüste yolculuk yaparken yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen grubun Ankara ve İstanbul güzergahından yurt dışına çıkmak istediğini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesi girişinde minibüs ve öncülük eden otomobili durdurdu. Minibüsün kapısını açan ekipler, 38'i Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 40 sığınmacıyla karşılaştı. Pasaport ve kimlik belgelerinin olmadığı belirlenen sığınmacıların kaçak geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla A.İ, K.B. ve M.N. ile minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.
Günlerdir aç ve susuz kaldıkları öğrenilen sığınmacıların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.