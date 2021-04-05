Doya Doya Moda All Star 5 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 16. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 16. Bölüm 5 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen programda heyecan ve rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Her hafta birbirinden iddialı isimlerin podyuma çıktığı moda yarışmasında birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Moda dünyasının birbirinden deneyimli isimleri yarışmacıların kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının kıyasıya mücadele ettiği programda yarışmacılar hergünün konseptine en uygun ve en tarz kombinleri hazırlamak için çabalıyor. Hem tarzlarını kanıtlamak hem de ödüllerin sahibi olmak isteyen yarışmacılar jüri üyelerinden yüksek puanlar almak için en şık kombinler ile podyuma çıkıyor. Programda her hafta cuma günü en yüksek puanları alan ve birinci olan isim açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı ise tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 2 Nisan Puan Durumu Nasıl, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda geçen haftanın son yayını ile 2 nisan günü ekrana geldi. Geçen haftanın son bölümünde her hafta olduğu gibi final heyecanı yaşandı. Hafta boyunca en yüksek puanları toplayan ve tasarım kolyenin sahibi olan yarışmacı ise merak edildi.

Doya Doya Moda programının geçen hafta kazanan ismi Betül oldu. Betül haftanın en yüksek puanını alan ve kazanan isim olurken, elenen isim ise olmadı.

Doya Doya Moda 5 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programı yeni haftanın ilk yayını ile bugün ekrana gelecek. Programda 2 nisan puan durumu henüz belli değil. Sevilen yarışma bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.