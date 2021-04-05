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- 05 Nis 2021 - 10:55

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

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Ali Kurt
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Esra Erol 5 Nisan 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşıyor. Savrulan hayatların, dağılan ailelerin ekrana geldiği yapımda birçok mağdur kişinin hikayesi ekrana taşınıyor. Esra Erol’un sunumu ile yayınlanan program hafta içi hergün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Esra Erol 2 Nisanda Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol geçen haftanın son yayını ile 2 nisan günü ekrana geldi. Programın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gündemler ekrana geldi. Esra Erol son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Esra Erol’un ekrana gelen son bölümünde Türkiye’nin konuştuğu eltiler gündem olmaya devam etti. Küçük elti Hamide’nin geri döndüğü programda akıl almaz iddialar gündeme geldi. Hamide canlı yayının ardından yufkacı Muammer ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Programın diğer gündemi ise haftalardır konuşulan Muammer ve Gülhan çifti oldu. Muammer eşi Gülhan’ın kendisini dövdüğünü ve başka birine kaçtığını iddia etmişti. İkili arasında uzun zaman sonra büyük yüzleşme yaşandı. Gülhan kendisi gibi Muammer’in de onu aldattığını iddia etti. İkili arasındaki yüzleşmede gergin dakikalar yaşanırken, Gülhan’ın yanına kaçtığı Sezai de canlı yayına katıldı. Muammer, Sezai ve Gülhan arasında çarpıcı dialoglar ekrana geldi. Esra Erol’un son bölümünde ekrana gelen diğer gündem ise kendisinden 30 yaş küçük eşi tarafından dolandırılan Muzaffer oldu. İkinci baharını yaşamak isteyen ve kendisinden 30 yaş küçük bir kadın ile evlenen Muzaffer, eşinden boşanmak istiyor. Eşinin altınlarını çaldığını iddia eden Muzaffer Bey ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği eşi arasında büyük yüzleşme ekrana geldi.

Esra Erol 5 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Esra Erol’un ekrana gelen son bölümünün ardından programın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Bugün haftanın ilk yayını ile ekrana gelecek programda eltiler konuşulmaya devam edilecek. Muammer, Gülhan ve Sezai arasındaki yüzleşmenin de devam edeceği program bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

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05 Nis 2021 - 10:55 - Dizi Fragmanları

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